Анимационная студия кинокомпании Universal Pictures готовит к выпуску новый фильм серии «Как приручить дракона».

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Анимационная студия кинокомпании Universal Pictures готовит к выпуску новый фильм серии «Как приручить дракона», сообщают инсайдеры, ссылаясь на собственные источники информации. В частности, о предстоящей премьере заявляют Giant Freakin Robot и Дэниел Рихтман.

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Если верить предоставленной информации, режиссером снова станет Дин ДеБлуа, автор концепции трех предыдущих фильмов. На данный момент нет сведений о содержании фильма – будет ли новое произведение ремейком первого мультфильма серии либо же абсолютно оригинальной частью, продолжающей оригинальную историю и объясняющий вселенную трилогии еще глубже.

Журналисты считают, что в нынешнее время Universal Pictures имеет шансы на успех благодаря более развитым технологиям графики и монтажа. Кроме того, кассовые сборы франшизы дают возможность кинокомпании запустить новый успешный проект.

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«Как приручить дракона» предстал перед зрителями в 2010 году стараниями DreamWorks. Режиссеры Крис Сандерс и Дин ДеБлуа возглавили работу над фильмом, рассказывающем о силе дружбы двух представителей враждующих групп – викингов и драконов.