Генеральный директор разработчика KRAFTON - Чанган Ким, объявил, что PUBG — это главный выдающийся проект Krafton, благодаря которому у компании довольно высокий и стабильный источник дохода. Основная цель издателя – создание новых игровых проектов.
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Провал игры "The Callisto Protocol" обусловлен тем, что в игре очень много технических неполадок и багов, в следствие чего игре будет довольно сложно окупиться из-за большого бюджета в 160 млн. долларов. Но несмотря на неудачу Krafton не только намерен продолжить свои инвестиции в будущие проекты, но и сотрудничать с другими издателями.
KRAFTON, Inc. объявила о выпуске Moonbreaker, новой пошаговой настольной тактической игры, предназначенной для настоящих цифровых миниатюр в обширной научно-фантастической вселенной, созданной Брэндоном Сандерсоном, разработанная Unknown Worlds.
Также Krafton опубликовала шестиминутный видеоролик про создание концепт-артов для игры по книге «Птица, которая пьет слезы». На данный момент есть лишь негласное название — Project The Bird That Drinks Tears.
Точной даты релиза проекта пока нет, но трейлер проекта можно увидеть на канале Krafton в Youtube.
Чанган Ким сообщил, что верит в глубокое изучение web 3.0, и уверен, что эти технологии смогут изменить индустрию будущего. Он убеждён, что если инвестировать в эту сферу сейчас, то успех в будущем будет гарантирован.