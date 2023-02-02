Новый хоррор от создателей культовой медиафраншизы "Dead Space" не оправдал ожиданий южнокорейского издателя KRAFTON.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Генеральный директор разработчика KRAFTON - Чанган Ким, объявил, что PUBG — это главный выдающийся проект Krafton, благодаря которому у компании довольно высокий и стабильный источник дохода. Основная цель издателя – создание новых игровых проектов.

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Провал игры "The Callisto Protocol" обусловлен тем, что в игре очень много технических неполадок и багов, в следствие чего игре будет довольно сложно окупиться из-за большого бюджета в 160 млн. долларов. Но несмотря на неудачу Krafton не только намерен продолжить свои инвестиции в будущие проекты, но и сотрудничать с другими издателями.

KRAFTON, Inc. объявила о выпуске Moonbreaker, новой пошаговой настольной тактической игры, предназначенной для настоящих цифровых миниатюр в обширной научно-фантастической вселенной, созданной Брэндоном Сандерсоном, разработанная Unknown Worlds.

Также Krafton опубликовала шестиминутный видеоролик про создание концепт-артов для игры по книге «Птица, которая пьет слезы». На данный момент есть лишь негласное название — Project The Bird That Drinks Tears.

Точной даты релиза проекта пока нет, но трейлер проекта можно увидеть на канале Krafton в Youtube.

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Чанган Ким сообщил, что верит в глубокое изучение web 3.0, и уверен, что эти технологии смогут изменить индустрию будущего. Он убеждён, что если инвестировать в эту сферу сейчас, то успех в будущем будет гарантирован.