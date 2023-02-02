Американская студия Epic Games, известная миру не только своими популярными играми, такими как Fortnite, Gears of War и Unreal Tournament, но и как издатель коммерчески успешных проектов, намерена прикрыть проект, стартовавший всего-навсего полгода назад. Речь идёт о творении их земляков, Iron Galaxy Studios, LLC, а именно об игре Rumbleverse, которая использовала систему монетизации free-to-play.
реклама
Ранее, в январе этого года, стала доступна инсайдерская информация от Тома Хендерсона – он утверждал, что сервера отключат не позднее конца февраля.
Что ж, официальная дата стала известна – 28 число.
Взволнованную общественность немедленно успокоили – влитые средства в игровой процесс пообещали вернуть игрокам, например – плату за боевой пропуск. Полная информация, касающаяся денег игроков, застрявших в проекте, будет доступна позднее.
На прощанье издатель сделал широкий жест – опубликовав последнее обновление, прекратив работу магазина и сделав общедоступными все ранее платные плюшки. Например, увеличенную скорость набора опыта.
Авторы проекта сердечно поблагодарили игроков за высокие оценки их детища.
Напомним, что игра увидела свет 11 августа 2022 и, продержавшись всего два сезона, уходит со сцены окончательно.
Компания не огласила причины закрытия, вероятно они станут известны позднее.