Игра еще не вышла, а спойлеры уже пошли. Reddit уже гудит от крутости игры и её объемов.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Hogwarts Legacy, предстоящая action/RPG, получит ранний доступ 7 февраля, однако геймер, скрывающийся под ником Significant_Spot_855 уже успел опубликовать в сообществе Reddit свои первые и крайне положительные впечатления (публикация уже недоступна) и даже снабдил свой обзор снимками самой игры.

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Игрок поблуждал по уникальным локациям Хогвартса и деревеньки Хогсмид, а также взял пару квестов – суть их состояла в оттачивании мастерства магических дуэлей и мини-игре, позволяющей в случае победы получить новый спелл.

Также игрок опубликовал 3 скриншота. На первом мы можем посмотреть, как устроена система характеристик в игре, два других – снимки игрового процесса.

Пользователь обратил внимание на размер игры – если у вас PS 5, готовьтесь выкачивать 85 Гб.

На трёх платформах – PC, Xbox Series X/S и SPS 5 – игра выйдёт 10 февраля 2023, на консолях предыдущего поколения PlayStation 4, Xbox One - 4 апреля 2023, на Nintendo Switch релиз запланирован 25 июля 2023.

Добавим, что Hogwarts Legacy в 2022 году дважды номинировалась в категории «Самая ожидаемая игра» на двух престижных шоу (The Game Awards и Golden Joystick Awards), но оба раза уступила последней части action-adventure Zelda от Nintendo.

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