Авторы исторической, градостроительной и экономической стратегии Pharaoh, Dotemu и Triskell Interactive, сообщили дату выхода новой версии игры. Фанаты смогут увидеть ремейк 15 февраля 2023 года на платформе Steam.
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В дебютной версии будет представлена кампания, состоящая из 53 миссий. Лор игры основан на нескольких отрывках истории Древнего Египта. Количество часов геймплея обещает быть впечатляющим. Кроме основного набора, в ремейке появится дополнение «Клеопатра: королева Нила», изданное в 2000 году в старой версии игры.
Помимо любителей стратегического жанра, Pharaoh понравится и фанатам песочницы: в игре будет доступно свободное градостроительство.
Изначально релиз ремейка был назначен на 2021 год, однако дата несколько раз переносилась, чтобы игра получилась полноценной и качественной.
Согласно обещаниям разработчиков, игроков ожидает первоклассная графика, поддержка Ultra HD, обновленный интерфейс и более проработанная игровая механика.
Полюбившийся многим саундтрек Луи Годара записали заново, чтобы улучшить качество звукового сопровождения.