Dying Light: Bad Blood — это отдельное дополнение для игры с открытым миром Dying Light, выпущенной в 2015 году. За разработку и выпуск ответственна студия Techland. Расширение предлагает многопользовательский режим PvP, основанный на жанре Королевская битва. С 13 сентября 2018 проект доступен в рамках раннего доступа, выход окончательной версии на ПК, PS4 и XONE должен состоятся в 2023 году.
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Сюжет
Местом основных действий становится город Харране, где произошла эпидемия, превратившая почти всех жителей в кровожадных монстров, становящихся более опасными после захода солнца. Дополнение разработано с учетом многопользовательского геймплея, и не предлагает сюжетной кампании.
Геймплей
В нашем распоряжении открытый мир, где нам предстоит выживать и сражаться с зомби. Игровой процесс сводиться к рукопашным поединкам с использованием обширной и понятной боевой системы, и исследовании местности с помощью паркура, позволяющего нам забираться на крыши, перепрыгивать препятствия и скользить по земле.
Bad Blood предлагает несколько новых режимов
Быстрое ограбление - одной карте сражается команда из шести человек с ордами зомби. Каждый должен достичь одной цели: выбраться из города до наступления ночи. Для быстрого перемещения мы можем воспользоваться навыками паркура. По пути также нужно собирать полезные предметы, помогающие устранить врагов.
Союзники и предатели - в этом режиме основная задача собрать плату за место в вертолете. В качестве валюты здесь выступают образцы крови. Игрокам предстоит собираться в команды, чтобы противостоять опасным врагам и разработать тактический план. Но, союз продлиться недолго, ведь любой участник может предать всю группу.
Эвакуация - здесь игрокам нужно добраться до точки эвакуации, по пути собирая образцы. Но, во время прохождения следует помнить, что каждый собирает плату за себя, и в любом отряде может находиться предатель. Пользователям нужно найти как можно больше образцов, и стараться не получить нож в спину по пути к месту назначения.
Технические аспекты
Bad Blood работает на движке шестого поколения Chrome Engine, благодаря чему дополнение выделяется высококлассным графическим дизайном. Студия, используя эту технологию, смогла добавить в свою работу огромные локации с множеством мелких деталей, реалистичным освещением, и большим количеством персонажей.