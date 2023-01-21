Киберспортсменов становится всё меньше

На этот раз речь пойдет о HearthStone. Разработчики рассказали на своём сайте о том что планируется резкое уменьшение не только количества турниров, но и количество выделяемых призовых. Похоже, что Blizzard плавно отходит от киберспорта, по крайней мере так считают многие киберспортсмены.

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Останется чуть ли не один чемпионат мира. Остальные региональные и сезонные турниры останутся без призовых. Возможно, только победитель получит билет на самый крупный турнир - чемпионат мира по HearthStone с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Есть смягчающая новость для любителей режима "поля сражений" - для этого режима в этом году будет три турнира, на каждом из которых разыграют по 50 тысяч долларов. Разработчики планируют в этом году выпустить три обновления и будут проводить как раз по одному турниру на одно обновление.

Для сравнения, в прошлом году Blizzard провели 11 турниров с общим призовым фондом аж в 3 миллиона долларов.

Повлияло ли на это решение ситуация с Китаем - не понятно. Напомню, что в Китае большинство игр Blizzard теперь под запретом из-за прекращения сотрудничества с компанией NetEase. По официальным заявлениям - нет, причина не в этом. Но время покажет.

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А вы еще играете в HearthStone?