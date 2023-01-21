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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Игра Marvel’s Avengers не будет обновляться и может быть закрыта до конца года
Кто-то опять провинился в своем твиттере.
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Очень круто иметь инсайдерскую информацию заранее. Это касается всех сфер. Вот и у геймеров тоже есть свои источники. Так, в компании Crystal Dynamics есть персонаж под именем Miller Ross. Он рассказывает о внутренней кухне разработчика Crystal Dynamics. Эти ребята ответственны за Marvel’s Avengers.

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Так вот, по слухам, поддержку этой игры про супергероев прекратят!

Официальное объявление стоит ждать на следующей неделе.

Чуть раньше этот же инсайдер рассказал нам о том что в 2023 крупных обновлений ждать не стоит. Да и дополнительного контент никто не планирует. Цифровые копии игры Marvel’s Avengers исчезнуть из магазинов уже в сентябре этого года.

В чем же причина

Причина в увольнении главного разработчика с именем Brian Waggoner. Он кого-то как-то оскорбил в своем твиттере, высказался с расистским уклоном и понеслась...

С тех пор этот сотрудник нигде не выступал публично. А несколько дней назад вообще удалил любые упоминания о работе в компании из всех социальных сетей.

Сейчас группа разработчиков планируют внести пару изменений в игру только для того чтобы подготовить её для завершения и консервации.



Тот же инсайдер еще сообщил о том, что никогда не выйдут дополнения для готовых игр про Капитана Марвел и Женщину Халка. Не выпустят даже ожидаемую масштабную битву против Альтрона.

В общем, со всех сторон игры про Мстителей сворачивают, а команду разработчиков перекидывают на проект Tomb Raider - эту игру могут анонсировать уже в конце этого года.

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Интересно, кто-нибудь вообще играл в Marvel's Avengers ?

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