Очень круто иметь инсайдерскую информацию заранее. Это касается всех сфер. Вот и у геймеров тоже есть свои источники. Так, в компании Crystal Dynamics есть персонаж под именем Miller Ross. Он рассказывает о внутренней кухне разработчика Crystal Dynamics. Эти ребята ответственны за Marvel’s Avengers.
реклама
Так вот, по слухам, поддержку этой игры про супергероев прекратят!
Официальное объявление стоит ждать на следующей неделе.
Чуть раньше этот же инсайдер рассказал нам о том что в 2023 крупных обновлений ждать не стоит. Да и дополнительного контент никто не планирует. Цифровые копии игры Marvel’s Avengers исчезнуть из магазинов уже в сентябре этого года.
В чем же причина
Причина в увольнении главного разработчика с именем Brian Waggoner. Он кого-то как-то оскорбил в своем твиттере, высказался с расистским уклоном и понеслась...
С тех пор этот сотрудник нигде не выступал публично. А несколько дней назад вообще удалил любые упоминания о работе в компании из всех социальных сетей.
Сейчас группа разработчиков планируют внести пару изменений в игру только для того чтобы подготовить её для завершения и консервации.
Тот же инсайдер еще сообщил о том, что никогда не выйдут дополнения для готовых игр про Капитана Марвел и Женщину Халка. Не выпустят даже ожидаемую масштабную битву против Альтрона.
В общем, со всех сторон игры про Мстителей сворачивают, а команду разработчиков перекидывают на проект Tomb Raider - эту игру могут анонсировать уже в конце этого года.
Интересно, кто-нибудь вообще играл в Marvel's Avengers ?