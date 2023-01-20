Обзор новой игры Train Life: A Railway Simulator - стратегический симулятор поездов.

Train Life: A Railway Simulator — это симулятор и стратегическая игра, позволяющая игрокам взять на себя роль машиниста поезда и владельца железнодорожной компании. Игра была выпущена на ПК, PS4, PS5 и другие платформы. За разработку отвечала студия Simteract, а Nacon — за выпуск.

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Проект студии Simteract позволяет нам выступить в роли машиниста поезда и владельца железнодорожной компании в одном лице. Мы можем водить как пассажирские, так и грузовые поезда. Начинаем игру с туториала, где можем ознакомиться со всеми тонкостями игры, а затем принимаем заказы от других компаний, чтобы постепенно развивать свою.

Мы можем инвестировать заработанные деньги (покупать новые поезда, нанимать новых водителей), но иногда необходим ремонт, особенно если мы будем неаккуратно ездить. Чтобы излишне не увеличивать расходы, мы должны заботиться о состоянии поездов. Вы также должны учитывать погодные условия (заснеженные трассы) или неожиданные события, к примеру упавшие деревья.





Во время перевозки грузов или людей мы посещаем в общей сложности десять европейских стран. Локации разнообразные - города, поселки, деревни, луга, леса и т.д. Создатели подготовили железнодорожные маршруты общей протяженностью 10 000 километров и включили в игру настоящие железнодорожные станции, такие как Центральный вокзал в Берлине и Главный вокзал в Цюрихе.

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В нашем распоряжении различные современные поезда (с разными параметрами), а за геймплеем можно следить с двух точек зрения: со стороны или от первого лица.