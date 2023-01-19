Костюм беспроводной, подключается по Bluetooth. Достаточно легкий (порядка 600 г) и комфортный (изготовлен из лайкры). Главное - подобрать нужный размер. Кстати, линейка размерного ряда достаточно широкая - от 2XS до 4XL.
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Смысл костюма в том, что он подключается к 10 зонам вашего тела и способен помочь вам прочувствовать до 30 различных ощущений. Если в шутере вас ранили - вы обязательно это прочувствуете на себе. А еще удары, укусы, кровотечение, ветер и прочие ощущения станут для вас постоянными спутниками игрового процесса.
Технологически поддерживает iOs, Android, ПК, VR
Кое-кто из опробовавших это творение обратили внимание, что некоторые действия могут действительно ощущаться болезненно. Вы ощутите даже ползание паука по телу. Всё будет по-честному.
Такая штука уже вовсю продается. Цена в среднем около 400 евро.
На сегодня есть модель только с коротким рукавом. В ближайшее время производители обещают создание модели с длинными рукавами.
Ну как вам? Будем брать?