На выставку CES 2023 привезли тактильный костюм OWO Skin. Некоторым даже удалось опробовать «умную кожу» на себе.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Костюм беспроводной, подключается по Bluetooth. Достаточно легкий (порядка 600 г) и комфортный (изготовлен из лайкры). Главное - подобрать нужный размер. Кстати, линейка размерного ряда достаточно широкая - от 2XS до 4XL.

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Смысл костюма в том, что он подключается к 10 зонам вашего тела и способен помочь вам прочувствовать до 30 различных ощущений. Если в шутере вас ранили - вы обязательно это прочувствуете на себе. А еще удары, укусы, кровотечение, ветер и прочие ощущения станут для вас постоянными спутниками игрового процесса.

Технологически поддерживает iOs, Android, ПК, VR

Кое-кто из опробовавших это творение обратили внимание, что некоторые действия могут действительно ощущаться болезненно. Вы ощутите даже ползание паука по телу. Всё будет по-честному.

Такая штука уже вовсю продается. Цена в среднем около 400 евро.

На сегодня есть модель только с коротким рукавом. В ближайшее время производители обещают создание модели с длинными рукавами.

Ну как вам? Будем брать?

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