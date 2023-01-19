Всё что мы знали об этом сотрудничестве оказалось не правдой. Ну, или они хотят чтобы мы так думали.

Совсем недавно весь интернет рассказывал нам об интересном сотрудничестве студии CD Project и польской порноактрисы Bunny Marthy. В качестве доказательства нам показывали фото актрисы в костюме для захвата движений. К тому же на стене висел логотип The Whitcher.

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Все, конечно, радостно встретили такую новость. Тем более что для дополнения к Cyberpunk 2077 уже привлекалась Саша Грей. Она озвучит радиоведущую по имени Эш.

Журналисты решили уточнить подробности такого сотрудничества (ну еще бы) с польской актрисой. И сегодня появился комментарий разработчиков, в котором они опровергают это сотрудничество. Как оказалось, место на фото даже не является их мокап-студией.

Чуть ранее сообщалось о том, что разработчики чуть урегулировали конфликт с группой инвесторов и выплатят им почти 2млн $ в связи с провальным и скандальным релизом Cyberpunk 2077. После выплаты компенсации все истцы позабирают свои претензии. А также признают их ложными.

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