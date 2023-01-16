Blizzard на днях объявило о выпуске финального патча к WarCraft III: Reforged под номером 1.35.00. После выпуска данного патча компания прекратит поддержку данной стратегии. А игроки смогут рассчитывать только на правки каких-то серьезных ошибок.
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Главной фишкой обновления станет возможность создания собственных сюжетных карт. Вы сможете создать собственную карту со своим сюжетом и поделиться ей с друзьями. Данная возможность, почему-то была недоступна в течение последних пары лет, игроки могли загружать лишь определенные карты.
Кроме этого, конечно, будут некоторые правки в рейтинге, сменятся лидеры ладдерного сезона. Выйдет новый пак игровых карт и небольшие правки баланса.
Напомним, что резил WarCraft III: Reforged вышел в начале 2020 года и стало максимальным разочарованием для всего комьюнити. С тех пор Blizzard пытались хоть как-то восстановить репутацию и извиниться перед игроками. За последнее время они действительно сделали много правок, сделав игру как минимум играбельной. Даже турниры по ней проводятся.
Посмотрим, что у них получится с этим патчем.