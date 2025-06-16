Запуск состоялся 14 июня 2025 года

Запуск прошел на космодроме Цзюцюань в северо-западной части страны. Ракета Long March 2D вывела аппарат на орбиту. Этот проект создали Китай, Италия и Австрия. Главная цель спутника — находить признаки, которые могут предупреждать о землетрясениях, цунами, извержениях вулканов и сильных штормах.

CSES-2, или Zhangheng-2, — это улучшенная версия спутника CSES-1, запущенного в 2018 году. Новый аппарат оснащен современными приборами. Он имеет ионосферный фотометр, который изучает верхние слои атмосферы, на спутнике установлен магнитометр, разработанный в Австрии. Всего на борту девять научных приборов. Они следят за изменениями в электромагнитных полях и плазме вокруг Земли. Это помогает находить аномалии, которые могут быть связаны с землетрясениями или другими природными явлениями.

Спутник работает на высоте 507 километров над Землей. Он движется по солнечно-синхронной орбите, что позволяет ему собирать данные круглые сутки. CSES-2 находится в противофазе с CSES-1. Это значит, что два спутника вместе покрывают больше территории и работают без перерывов. Миссия рассчитана на шесть лет. За это время ученые надеются собрать данные, которые улучшат системы предупреждения о катастрофах.

Предыдущий спутник, CSES-1, уже показал, что перед землетрясениями в ионосфере появляются аномалии. Ученые уже замечали изменения в плотности плазмы и потоках электронов.