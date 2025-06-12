Идеальный выбор для ретро-гейминга.

Устройство сочетает стиль культового Game Boy и современные технологии по цене всего 45 долларов. Консоль позволяет играть в классические игры с PlayStation 1, PSP, Dreamcast, NES, SNES и Game Boy. Она даже поддерживает стриминг игр и подключение беспроводных геймпадов.

Anbernic RG35XX Pro оснащена процессором Allwinner H700 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и частотой 1,5 ГГц. Графический чип Mali-G31 MP2 обеспечивает плавную работу игр. Экран размером 3,5 дюйма выполнен по технологии IPS. Его разрешение — 640×480 пикселей. Экран полностью ламинированный, качество изображения должно быть получше. Объём оперативной памяти — 1 ГБ LPDDR4. Для хранения данных предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти. Её можно расширить до 512 ГБ с помощью карты microSD.

Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обеспечивает до 7 часов работы. Консоль поддерживает Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.2 и имеет порт Micro-HDMI для подключения к телевизору. В комплекте идёт карта памяти на 64 ГБ. Устройство доступно в трёх цветах: чёрном, белом и полупрозрачном зелёном.

Anbernic также выпустила модель RG35XX SP. Она выполнена в формате «раскладушки», как у Game Boy Advance SP. Дизайн почти полностью повторяет классическую консоль Nintendo. Однако новинка чуть крупнее и имеет дополнительные кнопки. На лицевой панели добавлены два бампера и два аналоговых мини-джойстика. Вес устройства — около 200 граммов.

Консоль оснащена аккумулятором на 3300 мАч. Он обеспечивает от 6 до 8 часов игры. Среди дополнительных функций — Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2, порт Mini HDMI и аудиоразъём для наушников. Есть вибромотор для тактильной отдачи. Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Новинку уже протестировали популярные YouTube-каналы, такие как Retro Game Corps и Wulff Den. Обзоры показывают, что консоль справляется с эмуляцией игр с PlayStation 1 и более старых платформ. Качество сборки получило высокие оценки. Однако некоторые блогеры отметили недостатки. Например, кнопки нажимаются с большим усилием и издают щелчки. Возможно, молодые блоггеры просто слабо представляют как это работало в прошлом веке.

Оригинальный Game Boy Advance SP остаётся популярным среди коллекционеров. На аукционах eBay его цена доходит до 200 долларов. Anbernic RG35XX SP стоит около 80 долларов. По данным портала TechRadar, ретро-консоли становятся всё популярнее. Спрос на устройства для эмуляции старых игр постоянно растёт. Это связано с ностальгией и желанием пережить эмоции от игр 90-х и начала 2000-х.



