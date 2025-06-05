Торги стартовали с цены $65 за фьючерс.

4 июня 2025 года Московская биржа впервые в России начала торги фьючерсами на биткоин. Новый финансовый инструмент привязан к акциям ETF-фонда iShares Bitcoin Trust, созданного компанией BlackRock. Этот фонд отслеживает изменения цены биткоина. Торги начались в 10:00 по московскому времени, о чем сообщил интернет-ресурс РБК.

Фьючерсы — это контракты, которые позволяют инвесторам делать ставки на будущую цену актива. В данном случае активом выступают акции фонда iShares Bitcoin Trust, которые отражают стоимость биткоина. Торги доступны только для квалифицированных инвесторов. Это люди или компании, которые имеют специальный статус, подтвержденный биржей. Котировки фьючерсов указаны в долларах США, но расчеты проводятся в российских рублях.

Контракт рассчитан на одну акцию фонда. Торговый код инструмента — IBIT. Срок исполнения фьючерса — сентябрь 2025 года. Это означает, что инвесторы смогут завершить сделки в указанный период.

Торги стартовали с цены $65 за фьючерс. Для сравнения, одна акция фонда iShares Bitcoin Trust на американской бирже NASDAQ на тот момент стоила $60,40. Это показывает, что инвесторы на Мосбирже ожидают роста стоимости актива к сентябрю 2025 года. Однако уже через 10 минут, к 10:10 по Москве, цена фьючерса упала до $61,15. Это на 5,9% ниже стартовой цены, но все еще выше стоимости акции фонда на NASDAQ. К 10:44 по Москве цена фьючерса составила $61,19. Такие колебания показывают, что рынок активно реагирует на новый инструмент. Инвесторы оценивают перспективы биткоина и пытаются предсказать его цену в будущем.

Российские финансовые компании тоже активно работают с криптовалютами. Например, инвестиционная компания «Финам» планирует предложить клиентам новые продукты. Среди них — структурные облигации, арбитражные стратегии, фонд на майнинг криптовалют и стратегии доверительного управления.

Банк «Тинькофф» уже выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к биткоину. Один такой актив равен 0,001 биткоина, а общий объем выпуска составил 1000 ЦФА. Альфа-Банк также запустил ЦФА, стоимость которых зависит от цены биткоина и Ethereum. Один такой актив стоит 1000 рублей, а срок его действия — один месяц. Эти продукты тоже доступны только квалифицированным инвесторам. «Сбер» не остался в стороне. Банк выпустил на внебиржевом рынке структурные облигации, доходность которых зависит от цены биткоина.

Запуск таких инструментов стал возможен благодаря решению Банка России. 28 мая 2025 года регулятор разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, связанные с криптовалютами. Это дало зеленый свет брокерам и управляющим компаниям и все быстро начали разрабатывать и предлагать новые продукты.