Это устройство создано для тех, кто серьезно занимается спортом.

Устройство помогает следить за здоровьем и эффективностью тренировок. Особенность браслета — минималистичный дизайн и скрытый дисплей. Он спрятан под тканевым ремешком и становится видимым только при необходимости. Также есть специальная версия Helio Strap HYROX Edition, созданная для участников соревнований HYROX.

Устройство имеет дисплей с разрешением 460 x 460 пикселей, который скрыт под тканевым ремешком. Браслет не отвлекает во время тренировок или соревнований. Он легкий, "дышащий" и подходит даже для интенсивных нагрузок. Такой дизайн напоминает популярный трекер Whoop, но с дополнительными функциями, характерными для смарт-часов Amazfit.

Браслет можно носить отдельно или вместе с другими устройствами Amazfit, например, смарт-часами T-Rex 3 или кольцом Helio Ring, что позволит получать более точные данные о здоровье. Все данные собираются в приложении Zepp.

Одна из главных новинок Helio Strap — функция BioCharge. Она показывает уровень энергии пользователя в реальном времени. Это помогает спортсменам понять, готовы ли они к интенсивной тренировке или лучше взять отдых. BioCharge анализирует данные о сне, активности и стрессе. В отличие от других трекеров, которые дают оценку готовности раз в день, BioCharge обновляет данные постоянно. Это похоже на функцию Body Battery от Garmin, но с более детальным подходом.

BioCharge помогает планировать тренировки. Например, если уровень энергии низкий, браслет порекомендует легкую нагрузку или вообще на сегодня отдых. Функция уже получила положительные отзывы за свою точность и полезность.