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g1tarist
Компания «Иртея» начнет тестировать в Беларуси российские базовые станции 5G
Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на слова генерального директора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева.

Это будет первый шаг отечественного производителя на зарубежный рынок. Тестирование пройдёт в Беларуси, где уже выделены частоты для 5G: 700 МГц, 2100 МГц и 3400–3800 МГц. В России таких возможностей пока меньше, так как доступен только диапазон 4,8–4,9 ГГц. Это ограничивает полноценное развитие 5G-сетей.

Кроме того, в апреле 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании инфраструктурного оператора для 5G. Это говорит о том, что страна активно готовится к внедрению новой технологии.

Тестирование в Беларуси поможет «Иртее» не только улучшить своё оборудование, но и подготовиться к выходу на другие рынки. Компания уже ведёт переговоры с несколькими странами. Экспорт оборудования — одно из главных направлений для «Иртеи». По данным портала «РБК», к концу 2025 года более 1000 базовых станций компании установят в сети оператора МТС. Кроме того, весной этого года стало известно, что оборудование «Иртеи» тестирует «Билайн».

На конференции ЦИПР-2025 «Иртея» представила пилотную зону 5G, созданную на базе своего оборудования. Смартфон, подключённый к этой сети, показал скорость передачи данных больше 1 Гбит/с. Это высокий результат, который подтверждает, что российские базовые станции могут работать не хуже зарубежных аналогов. 

Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что одной России недостаточно для развития производства базовых станций. Компании нужно выходить на рынки других стран, особенно входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и БРИКС. Это поможет «Иртее» укрепить свои позиции и продавать оборудование за границей. 

Евгений Елфимов, глава компании «Инвенторус», добавил, что выход на рынок Беларуси подтверждает экспортный потенциал «Иртеи». Это может привлечь инвесторов, которые захотят вкладывать деньги в компанию. Кроме того, участие в белорусском проекте согласуется с государственной программой по развитию 5G в этой стране, что позволит открыть доступ к государственным деньгам и укрепить связи между Россией и Беларусью в области технологий.

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#россия #беларусь
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