Он поможет летать дальше и тратить на это меньше топлива

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый двигатель для беспилотников, который помогает дронам летать дальше и при этом тратить меньше топлива — об этом сообщила пресс-служба университета.

Новый двигатель сочетает в себе элементы авиационных и автомобильных моторов. Его главные части — поршень, камера сгорания и турбина. Поршень создает мощный поток воздуха, камера сгорания ускоряет этот поток, а турбина превращает энергию воздуха в движение. Такая конструкция позволяет использовать топливо эффективнее, чем стандартные двигатели для дронов.

По словам разработчиков, их двигатель экономит 5–10% топлива по сравнению с традиционными моделями, следовательно — дроны смогут летать дольше без дозаправки. Например, если обычный беспилотник пролетает 100 километров, то с новым двигателем он сможет преодолеть 105–110 километров на том же количестве топлива.

Пресс-служба университета цитирует студента кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниила Власова: «Наша разработка повышает эффективность дронов. Она помогает снизить расходы на топливо и увеличить дальность полета».

Работа над двигателем велась в рамках программы «Приоритет 2030». Эта программа поддерживает перспективные научные проекты в российских университетах.