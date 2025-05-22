А еще возможность ремонта авиационных двигателей и модернизации боевых самолетов.

В этой декаде Россия впервые представила легкий истребитель-перехватчик Су-75, который также известен как Checkmate. Перспективная разработка пока находится на ранних стадиях, и никакой конкретики, кроме того, что он малозаметный и быстрый, в общем доступе нет. Однако новости пришли откуда не ждали, а именно от «Рособоронэкспорта», который предложил правительству Белоруссии совместное производство истребителя 5-го поколения. Об этом пишет информагентство ТАСС со ссылкой на руководителя государственной организации.

Согласно опубликованному ТАСС сообщению, предложение «Рособоронэкспорта» поступит белорусской стороне во время выставки MILEX-2025, которая пройдет в Минске с 21 по 24 мая этого года. Согласно доступной информации, цель не только совместное производство самолетов Су-75 для собственных нужд, но и работа на экспорт для освоения зарубежных рынков на совместной основе. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о создании производств по ремонту двигателей и модернизации уже имеющихся самолетов.

«Среди перспективных проектов, по которым проведем переговоры, — совместная разработка и производство перспективных авиационных комплексов, в том числе легкого тактического самолета Checkmate, БПЛА, бронетехники, средств ПВО», — приводит ТАСС слова чиновника.

Стоит отметить, что это не первое предложение «Рособоронэкспорта» по совместному производству самолетов 5-го поколения для иностранных партнеров. Ранее мелькали новости о том, что Индии предложили развернуть производство Су-57Э на их территории, но подробностей этой истории в общем доступе больше появлялось. Но Су-57 — это уже готовый самолет, а Су-75 предстоит еще долгий путь по созданию и отработке технологии, но, с другой стороны, подобные проекты свидетельствуют о союзнических настроениях между РФ и РБ.