Изобретения, созданные с помощью ИИ, смогут получить правовую защиту.

Законопроект вносит изменения в несколько статей Гражданского кодекса. Главная цель — защитить права на изобретения, которые используют технологии ИИ, включая системы машинного обучения. Такие изобретения смогут получить патенты в разных отраслях: от химии и медицины до транспорта и электроники. Это касается как самих алгоритмов ИИ, так и их практического применения.

Кроме того, документ уточняет и правила патентования. Например, изобретения, созданные с помощью ИИ, будут считаться полноценными техническими решениями. Они смогут получить правовую охрану, если соответствуют требованиям патентоспособности.

По данным портала «РБК», в 2024 году рынок ИИ в России вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Компании активно инвестируют в технологии машинного обучения. Российские банки используют ИИ для анализа данных клиентов, а промышленные предприятия — для автоматизации производства. Искусственный интеллект активно используется во многих сферах. ИИ помогает разрабатывать новые лекарства, управлять автомобилями и создавать умные устройства. Однако до сих пор в России не было четких законов, которые защищали бы такие изобретения.

Новый законопроект создаст условия для нового витка развития технологий в России. Компании смогут патентовать свои разработки и быть уверенными, что их идеи защищены. К слову, по информации «Коммерсанта», только в 2023 году российские компании подали более 500 заявок на патенты. Просто представьте эти объемы. Новый законопроект должен помочь справляться с таким потоком патентов, упрощая все процедуры.