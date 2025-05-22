Время разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, разработанных в США, похоже, подходит к концу. Эти аппараты становятся уязвимыми даже для устаревших систем противовоздушной обороны.

Эпоха больших беспилотников типа MQ-9 Reaper («Жнец») может подходить к концу из-за большой уязвимости аппаратов к не самым современным системам ПВО. Об этом пишут на страницах американского издания Business Insider, автор которого провел анализ последних использований этого БПЛА и сделал неутешительные для американских ВВС выводы. В качестве примера привели проблемы с потерями «Жнецов» в небе над Йеменом, где хуситы уверенно «сажают» американские беспилотники с октября 2023-го года.

Согласно опубликованному в BI материалу, большие ударно-разведывательные БПЛА типа «Жнеца» отлично показали себя во время антитеррористических операций, когда американцы противостояли иррегулярным вооруженным формированиям без средств ПВО. Как только БПЛА MQ-9 начали действовать против сил с более или менее развитыми средствами ПВО, то потери беспилотников начали превышать все мыслимые значения. При этом на вооружении хуситов имеются только устаревшие комплексы ПВО советского производства вроде С-75 «Двина», которая применялась еще в годы Вьетнамской войны, или «Куб».

«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооруженным силам, которые располагают более мощной и точной системой противовоздушной обороны», — рассказывает автор BI.

Отмечается, что с октября 203-го года, после атаки ХАМАС на Израиль и начала ответных действий ЦАХАЛ, хуситы смогли сбить до 15 американских «Жнецов», чья общая стоимость оценивается в 500 миллионов долларов. При этом автор добавляет, что это хуситы не с самыми продвинутыми средствами ПВО, и что будет при действиях против стран с более развитыми комплексами вроде России или Китая, остается только гадать, но то, что «Жнецы» там начнут падать с неба намного интенсивнее, — факт.