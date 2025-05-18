Новый проект разрабатывается с опорой на технологии АФАР.

Команда ученых из Томского национального исследовательского университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева создала низкоорбитальный спутниковый комплекс. Он предназначен для быстрой передачи данных между спутниками и наземными станциями. Система работает на основе технологии АФАР — активной фазированной антенной решетки. Эта технология позволяет точно направлять сигналы и обеспечивать стабильную связь.

В основе комплекса — два небольших спутника формата CubeSat 6U. Они оснащены новыми антеннами, которые полностью собраны из российских компонентов. Как рассказал руководитель проекта Герман Янгалин, в спутниках используются отечественные микроконтроллеры, СВЧ-электроника и программируемые схемы. Это отличает новую разработку от предыдущих моделей, где могли применяться зарубежные детали.

Ученые планируют вывести на орбиту до 192 спутников. Они будут работать на низких околоземных орбитах, что обеспечит высокую скорость передачи данных. Спутники смогут выполнять разные задачи: передавать информацию, следить за сельскохозяйственными угодьями, анализировать движение транспорта и проводить дистанционное зондирование Земли.

Создание российского аналога Starlink — это путь к независимости в области спутниковой связи. По мнению экспертов, российский комплекс может стать конкурентоспособным на мировом рынке. Он будет дешевле в производстве, так как использует отечественные компоненты, что сделает проект привлекательным для инвесторов.