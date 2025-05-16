Пулеметы рассчитаны на дальности до 800 метров.

Концерн «Калашников» продолжает развитие ручного стрелкового вооружения и, в частности, над легкими ручными пулеметами. Так, в павильоне концерна, расположенном в парке «Патриот», были показаны пулеметы линейки РПЛ с ленточным питанием. Общественности продемонстрировали пулемет РПЛ-20 под патрон 5,45 и РПЛ-7 под патрон 7,62х39-мм. Во время демонстрации новых изделий выступил генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников.

«Это развитие нашей линейки под выполнение задачи заказчика. Мы должны дать нашим заказчикам наилучшее решение для их боевых задач. В калибре 5,45 есть все возможные форм-факторы, в том числе и пулемет», — заявил гендир «Калашникова» Лушников.

Модель РПЛ-7 весит почти 5,5 кг и использует классическую еще советскую «семерку», при этом длина ствола варьируется в зависимости от необходимости. Согласно заявлениям представителей концерна, пулемет предназначен для работы по живой силе и легкой бронетехнике. Пулемет оснащается нарезными стволами длиной 415 и 590 мм в зависимости от комплектации. Вариант РПЛ-20 создан под российскую «пятерку» (5,45х39-мм) и обладает меньшей массой, но способен выполнять те же самые функции, что и более крупнокалиберная модель.

Ручные пулеметы этой модели начали мелькать в сети еще в прошлом году и обладают более совершенной системой ленточного питания. Кроме того, все пулеметы штатно снабжаются планками системы Пикатинни для установки дополнительного оборудования. Согласно заявлениям от пресс-службы концерна в конце марта, пулеметы обеих вариантов начнут выпускать в 2025-м году, и сейчас идет подготовка заводов и создание актуальной технической документации.