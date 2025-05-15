Комплексы активной защиты слишком дорого обходятся.

Армия обороны Израиля столкнулась с проблемой насыщения подразделений палестинского движения ХАМАС современными противотанковыми средствами. По этой причине военные начали не только усиливать защиту ОБТ «Меркава 4», но и сняли с консервации старые танки «Меркава 3». Это стало известно еще в январе 2024-го года, но тогда все обошлось установкой «мангалов» и боковых экранов с резиновым наслоением. Однако теперь эти машины начали вновь оснащать блоками динамической защиты, прикрывая уязвимые участки от попаданий противотанковых ракет с кумулятивными боевыми частями.

Внимание на использование динамической защиты обратили в телеграмм-канале Центра анализа стратегий и технологий. Эксперты отмечают, что ранее Израиль отказался от использования блоков динамической защиты из-за наличия комплексов активной защиты модели «Трофи». Однако на машины 3-й серии эти КАЗ устанавливаться не могут, да и сам комплекс стоит дороже, чем весь танк. Поэтому в ЦАХАЛ приняли решение вернуть на танки ДЗ, чтобы обеспечить их прикрытие от ударов со стороны бойцов ХАМАС в плотной городской застройке, где может прилететь с самой неожиданной стороны.

Стоит отметить тот факт, что после появления «Меркавы 4» израильские военные полностью отказались от ДЗ. Хотя до этого использовали ее на всех имеющихся танках, как поставленных из Британии и США, так и на машинах собственного производства. Например, в середине 1990-х танки «Меркава 3» получили вариант «D» на который как раз и устанавливали блоки с динамической защитой наиболее важных участков бронирования. Поражение в эти места могли привести к выводу из строя не только танка, но и полностью всего экипажа ОБТ.