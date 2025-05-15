Он может нести на борту мелкие дроны на дистанции до 80 км

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске представили прототип БПЛА-авианосца под названием «Кенгуру». Он работает на солнечной энергии и способен перевозить небольшие беспилотники на расстояние до 80 километров. Устройство создано для работы в сложных условиях, например, в Арктике или в лесах.

Дрон «Кенгуру» — это «авианосец» для маленьких беспилотников. Его главная задача — доставлять небольшие дроны к месту работы. Масса самого «Кенгуру» составляет всего 3 килограмма, а размах его крыльев — 2 метра. При этом, он может нести груз весом до 2 килограммов, например, несколько компактных квадрокоптеров.

Малые дроны выпускаются прямо в воздухе, для их взлета «Кенгуру» не нужно садиться. После выполнения задач маленькие беспилотники могут вернуться на борт. Пока они работают, «Кенгуру» либо заряжается от солнечных батарей, либо возвращается на базу.

Дрон «Кенгуру» создавался для разных задач. Его можно использовать для исследования Арктики, патрулирования лесов, доставки грузов или наблюдения за территорией. Например, малые дроны могут собирать данные о состоянии окружающей среды, следить за пожарами или искать пропавших людей.

По словам Константина Колесникова, исследователя ЮУрГУ, дрон идеально подходит для работы в экстремальных условиях. Он рассказал, что «Кенгуру» поможет в освоении Арктики. Солнечные панели там особенно пригодятся в условиях полярного дня.