Власти хотят, чтобы компания продала браузер Chrome и ОС Android.

Американская компания Google столкнулась с серьезными проблемами. Инвесторы и власти США требуют разделить бизнес корпорации. Они считают, что это поможет конкуренции и повысит стоимость акций.

Компания Google входит в состав холдинга Alphabet. Эта компания управляет не только поисковиком Google, но и браузером Chrome, операционной системой Android, магазином приложений Google Play и другими сервисами. И всё упирается в то, что в последние годы Google обвиняют в монополии. Власти США считают, что компания использует свое влияние, чтобы подавлять конкурентов.

В августе 2024 года федеральный суд в США признал Google виновной в незаконном поддержании монополии на рынке поисковых систем. Судья Амит Мехта постановил, что Google нарушила антимонопольные законы. По данным Bloomberg, только в 2021 году компания потратила 26,3 миллиарда долларов на соглашения с Apple и Samsung, по которым поиск Google был установлен по умолчанию на смартфонах и в браузерах. А это ограничивает выбор пользователей и мешает конкурировать другим поисковым системам, например Bing или DuckDuckGo.

Теперь Министерство юстиции США требует от Google продать браузер Chrome. Власти считают, что через браузер Chrome компания направляет миллионы пользователей к своему поиску, усиливая свое доминирование. Кроме того, Минюст хочет, чтобы Google отказалась от этих эксклюзивных контрактов с производителями смартфонов.

Инвестиционная компания DA Davidson, которая владеет более 430 тысячами акций Alphabet, поддерживает идею разделения. Аналитики считают, что сейчас все сервисы Alphabet оцениваются так же, как поисковый бизнес. Это несправедливо, ведь Chrome, Android и рекламная сеть Google — это отдельные продукты с большим потенциалом. Если их выделить в независимые компании, их акции могут стоить дороже. Например, рекламная сеть Google приносит огромные доходы, но сейчас ее стоимость «теряется» в общей оценке компании. Аналитики уверены, что независимые компании будут привлекательнее для инвесторов.

Сама же Google не согласна с требованиями властей и инвесторов. Представители компании утверждают, что их продукты популярны, потому что они удобны и качественны. А браузер Chrome глубоко интегрирован с другими технологиями компании. Если его отделить, это может навредить безопасности и конфиденциальности пользователей.

По информации Reuters, Минюст США планирует представить подробный план мер в ближайшие месяцы. Среди них может быть не только продажа Chrome и Android, но и специальные образовательные программы для пользователей, с помощью которых они научатся пользоваться другими браузерами и поисковыми системами. Предполагается, что это позволит повысить их цифровую грамотность и даст возможность свободно выбирать поисковик и браузер для своих нужд.