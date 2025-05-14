В ночь на 7 мая состоялся самый масштабный в новейшей истории воздушный бой. В общей сложности, согласно озвученным данным, в сражении участвовали 125 истребителей.

В сети Интернет появились фотографии сбитого пакистанскими силами индийского истребителя Rafale, который до этого считался лучшим самолетом ВВС Индии. Кадры продемонстрировали обломки французского истребителя, который участвовал в самом масштабном воздушном бою машин этого поколения в ночь на 7 мая 2025-го года. По официальным данным, в ту ночь в воздухе было до 125 истребителей пакистанской и индийской армии в общем. Появление этого материала официально доказывает, что индусы потеряли как минимум один Rafale из 3-х заявленных пакистанской стороной.

Фотографии сделаны на месте падения индийской крылатой машины в штате Пенджаб, который непосредственно граничит с Пакистаном. Видно, как эвакуируют обломки Rafale с читаемыми номерами серии и принадлежности к воинской части. Стоит отметить, что в ходе ночного боя, по данным пакистанской стороны, они «посадили» как минимум 3 Rafale, 1 МиГ-29 и Су-30МКИ. Однако касаемо французских истребителей официально пришли данные только о упомянутой машине, чьи обломки сейчас собирают в штате.

Ряд военных аналитиков уже начали рассказывать про боевую эффективность французских Rafale в реальных условиях, а российская экспертная среда вообще подняла волну на тему превосходства российских машин. Тут стоит напомнить интересный факт, что каждый Rafale обошелся индийцам в 200 миллионов долларов, что останавливает другие страны мира от закупки французских истребителей. Подобные потери техники крайне негативно сказались на репутации машин, которые и так находились в серьезном отставании от российских и тем более американских военных самолетов.