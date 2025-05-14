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g1tarist
Программу модернизации B-52J могут сократить из-за подорожания
Стоимость радиолокационной станции (РЛС) AN/APQ-188 значительно увеличилась.

Стратегический бомбардировщик B-52 используется американскими военным уже более полувека и не один раз прошел модернизацию, чтобы соответствовать вызовам нового времени. В частности, сейчас его планируют улучшить до версии «G» с установкой новой РЛС и двигателей от компании «Роллс-Ройс», но возникла одна проблема. Как пишет на своих страницах издание Military Watch Magazine, модернизация внезапно подорожала и это может привести к усечению всей программы, чтобы уложиться в выделенный бюджет.

Согласно заявленным данным, проблема возникла с радиолокационной станцией, которая внезапно подорожала из-за возникших технических проблем, и разработчик не смог поставить РЛС вовремя и по установленной цене. Станция AN/APQ-188 была готова к установке на самолет, но возникли проблемы с передачей сигнала от антенн к другим системам по оптоволокну.

«Этот и другие перерасходы средств породили слухи о том, что ВВС будут вынуждены значительно сократить программу модернизации бомбардировщиков», — рассказывает автор издания.

В других изданиях выразили мнение, что подобная задержка и удорожание всей программы может привести к потере актуальности версии B-52G уже на время появления бомбардировщика в войсках. Напомним, что согласно данным из открытых источников эта версия должна будет поступать в ВВС США в первой половине 2030-х годов. Кроме установки новой РЛС, бомбардировщику заменят двигатели на F-130, которые обладают лучшей энергоэффективностью и сниженной стоимостью обслуживания и ремонта, так как имеют ряд одинаковых узлов со своим гражданским аналогом.

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#бомбардировщик #b-52j
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