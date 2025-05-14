Эти аппараты перехватили более 170 дронов в боевых условиях.

Развитие беспилотных систем в нынешней декаде получило серьезный толчок, и ситуация с этим родом вооружения продолжает обостряться. В частности, беспилотники обладают сравнительно низкой стоимостью и высокой эффективностью и ряд стран мира стремится создать средства для купирования этой угрозы для своей армии и флота.

Например, американские авианосцы получат «секретное оружие» в виде дронов-перехватчиков Raytheon Coyote и Anduril Roadrunner-M. Об этом на своих страницах пишет издание 19Fortyfive со ссылкой на собственные источники.

Согласно общедоступной информации, новые дроны будут барражировать неподалеку от авианесущего корабля и при необходимости устремятся на перехват атакующих беспилотников. При этом если часть перехватчиков не будет задействована и останется целой, то сможет вернутся на базу, пройти дозаправку и снова использоваться для непосредственной задачи по перехвату.

В издании отмечают, что дрон-перехватчик «Койот» обладает осколочно-фугасной боевой частью с дистанционной системой подрыва. Это позволяет поразить воздушную цель и не дать той приблизиться к охраняемому объекту. При необходимости дрон развивает скорость до 600 км/ч, что позволяет перехватить любой известный беспилотник. Другой беспилотник «Роадраннер» способен оставаться после запуска в воздухе почти 4 минуты и оснащается двумя реактивными двигателями.

В прошлом году ВМФ США закупили сразу 500 таких изделий, которые, по сообщениям изданий, прошли испытания в реальных условиях эксплуатации и показали свою эффективность.