Пикап может появиться и в России.

Китайская компания GAC Group готовит к выпуску новый электрический пикап GAC Pickup 01. Его серийное производство начнется в 2027 году. Автомобиль представили на выставке Auto Shanghai 2025, и он уже привлек внимание своим необычным дизайном. Пикап напоминает Tesla Cybertruck, но обещает быть более универсальным и более доступным, чем Tesla. Модель ориентирована на мировой рынок, включая Австралию, Саудовскую Аравию, Чили и Мексику. Есть вероятность, что новинка появится и в России, где рынок пикапов активно растет.

GAC Pickup 01 сразу бросается в глаза своим угловатым дизайном, чем сразу напоминает Tesla Cybertruck. Однако у китайской модели есть свои фишки. Например, тонкие светодиодные фары, соединенные световой полосой, и массивные колесные арки, которые придают автомобилю более мощный вид. Дизайнеры GAC называют стиль пикапа «научно-технологической эстетикой». Некоторые элементы, такие как передний бампер с защитной пластиной, напоминают американский GMC Hummer EV.

В отличие от Cybertruck, кузов GAC Pickup 01 не заявлен как нержавеющая сталь, но выглядит не менее прочным. Автомобиль получил большие внедорожные шины и высокий дорожный просвет, а еще цифровые боковые зеркала и скрытые дверные ручки. Внутри — минималистичный салон с большим сенсорным экраном, который занимает почти всю переднюю панель. Оригинальное решение — восьмиугольный руль, который может сдвигаться, чтобы адаптироваться под левостороннее или правостороннее движение.

GAC Pickup 01 построен на собственной платформе GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture). Подвеска регулируется автоматически. Система управления меняет мощность и режим движения в зависимости от того, где вы едете: в городе или по бездорожью. Наличие груза в багажнике также учитывается системой управления при расчете необходимой мощности.

Есть предположения, что пикап получит полностью электрическую версию, а также гибридные варианты. По слухам, мощность может достигать 400–600 лошадиных сил, что позволит конкурировать с Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning. В некоторых источниках даже сообщается, что пикап способен выдавать до 12 000 Нм крутящего момента на колесах. Но пока GAC не раскрывает точных характеристик силовых агрегатов. Нам остается только дождаться выхода автомобиля и посмотреть на отзывы реальных владельцев.