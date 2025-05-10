Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter.

В Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Джеймс Фоули, которому было 71 год. Причиной смерти стала опухоль мозга, с которой Фоули боролся несколько лет. Он умер во сне 6 мая 2025 года у себя дома.

Джеймс Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в кино более 40 лет назад. Его первый фильм — музыкальная драма «Бесстрашный» — вышел в 1984 году. Картина привлекла внимание зрителей и критиков. С этого момента Фоули стал известен в киноиндустрии.

За свою карьеру он работал с крупными звездами, такими как Аль Пачино, Шон Пенн, Марк Уолберг, Брюс Уиллис и Хэлли Берри. Фоули снимал не только фильмы, но и сериалы, а также музыкальные клипы. Его работы охватывают разные жанры — от драм и триллеров до романтических историй.

Среди его картин:

«В упор» (1986) — криминальная драма с Шоном Пенном и Кристофером Уокеном.

«Американцы» (1992) — фильм с Аль Пачино, который получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

«Страх» (1996) — триллер с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун.

«Идеальный незнакомец» (2007) — детектив с Брюсом Уиллисом и Хэлли Берри.

Особое место в карьере Фоули занимают сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого». Он снял «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018). По данным Box Office Mojo, эти фильмы собрали в мировом прокате более 750 миллионов долларов и сделали Фоули еще более узнаваемым среди широкой аудитории.

Кроме того, он снял 12 эпизодов популярного сериала «Карточный домик», который получил множество наград. Кроме того, он режиссировал эпизоды культовых шоу, таких как «Твин Пикс» и «Ганнибал».

Смерть Джеймса Фоули вызвала волну соболезнований в социальных сетях. Поклонники и коллеги делились воспоминаниями о его творчестве. Режиссер сериала «Карточный домик» Робин Райт написала в своем посте на X: «Джеймс был невероятным человеком и талантливым режиссером. Его работы останутся с нами навсегда». Актриса Дакота Джонсон, сыгравшая в сиквелах «Пятидесяти оттенков», также выразила скорбь: «Он умел создавать магию на экране. Спасибо за все, Джеймс».

Кинематографическое сообщество отмечает, что Фоули оставил значительный след в индустрии. Его фильмы и сериалы продолжают вдохновлять режиссеров и зрителей по всему миру.