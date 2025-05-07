Планируется выпустить ограниченное количество автомобилей Corolla FX 2026 — всего 1600 экземпляров.

Новая Corolla FX сочетает ретро-стиль с современными технологиями и выйдет ограниченным тиражом. Компания также готовит обновление всей линейки Corolla 13-го поколения. Новый хетчбэк получил яркий дизайн, его украшают 18-дюймовые белые колёсные диски, чёрное антикрыло и ретро-логотип на багажнике. Эти элементы напоминают о Corolla FX16, которая в 80-х годах была популярна благодаря своему спортивному характеру.

Внешний вид дополняют три ярких цвета: Inferno (оранжевый), Ice Cap (белый) и Blue Crush Metallic (синий). Всего будет выпущено 1600 таких машин для США и только 150 для Канады.

В салоне Corolla FX установлены спортивные сиденья с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой. Водитель увидит 7-дюймовую цифровую приборную панель, которую можно настроить под себя. На центральной консоли расположен 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Он поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в машине есть беспроводная зарядка для телефона.

А вот под капотом ничего нового. Corolla FX оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 169 лошадиных сил. Он работает с вариатором и передаёт мощность на передние колёса. Подвеска осталась такой же, как у стандартной версии хетчбэка Corolla SE. Автомобиль не стал быстрее или спортивнее, но сохранил надёжность и экономичность. По данным Toyota, расход топлива составляет около 7 литров на 100 км в смешанном цикле.

Цена на Corolla FX пока не объявлена. Для сравнения, стандартный хетчбэк Corolla SE 2025 года стоит от 23 780 долларов. Эксперты предполагают, что новая модель будет дороже примерно на 2–3 тысячи долларов. Продажи начнутся осенью 2025 года.