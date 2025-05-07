В Копенгагене завершился турнир BLAST Rivals 2025 Season 1, который проходил с 30 апреля по 4 мая. В центре внимания оказался гранд-финал между командами Team Vitality и Team Falcons. Трансляция собрала рекордные 1 037 291 зрителя в пиковый момент, что сделало матч самым популярным за всю историю турнира.
В среднем каждую игру турнира смотрели около 304 тысяч человек. Общее время просмотров всех трансляций составило более 12 миллионов часов.
Второе место по популярности занял полуфинал между Team Spirit и Team Vitality. За этим матчем следили 617 тысяч зрителей.
В целом ТОП-5 самых просматриваемых матчей BLAST Rivals 2025 Season 1 выглядит следующим образом:
- Team Vitality vs Team Falcons — 1 037 291 зритель.
- Team Spirit vs Team Vitality — 617 306 зрителей.
- MOUZ vs Team Falcons — 489 990 зрителей.
- Team Spirit vs Team Falcons — 442 585 зрителей.
- FaZe Clan vs FlyQuest — 352 365 зрителей.
В гранд-финале Team Vitality в напряженной борьбе обыграла Team Falcons со счетом 3:2. Победа стала для Vitality 25-й подряд в этом сезоне. Команда также выиграла главный приз — 125 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил 350 тысяч долларов. В основном этапе соревнования участвовали восемь команд. Все матчи проходили в формате LAN на арене BLAST Studios в Копенгагене.
По информации с сайта HLTV.org, Vitality продолжает доминировать в киберспорте. Эта победа стала их пятой подряд. Команда показывает стабильные результаты и остается фаворитом на многих турнирах.