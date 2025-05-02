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В 2024 году Rutube и Premier зафиксировали рекордный рост, а в 2025 их объединят в один бренд
Подписки Premier выросли на 25%.

Российский видеохостинг Rutube и онлайн-кинотеатр Premier добились серьезных результатов за прошлый год. Аудитория Rutube выросла на 65% и достигла 78,3 миллиона активных пользователей, да и Premier подрос: число его подписчиков увеличилось на 25%, до 6 миллионов человек. Об этом обо всем рассказал Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-медиа холдинга», подводя итоги года.

Главной причиной роста стал качественный контент, как говориться: "Контент-король"! На Rutube сейчас доступно около 400 миллионов видеороликов, и каждый день пользователи загружают сотни тысяч новых. Платформа предлагает разнообразный контент: от детских мультфильмов до видеоигр и развлекательных шоу. По данным Mediascope, в октябре 2024 года ежемесячная аудитория Rutube составила 67,1 миллиона человек, а в ноябре дневной максимум достиг 14,3 миллиона.

Еще один фактор успеха — замедление работы YouTube в России, забугорные видео стали медленными и все рванули на отечественный аналог. Многие зрители и блогеры начали искать альтернативу, и Rutube стал удобной заменой. Платформа, поймала эту волну и упростила перенос контента с YouTube: авторам достаточно нажать одну кнопку, чтобы переместить видео с сохранением качества, названий и описаний всех роликов. Этот шаг помог площадке регистрировать у себя на площадке более 15 тысяч новых блогеров ежедневно.

Онлайн-кинотеатр Premier тоже не отстает, его рост числа подписчиков связан с эксклюзивным контентом, включая сериалы и фильмы. Например, сериал «Плевако» стал лидером по просмотрам среди оригинальных проектов. В 2024 году «Газпром-медиа» запустил единую подписку за 399 рублей в месяц, которая дает доступ к Rutube, Premier и сервису коротких видео Yappy. В Yappy, кстати также наблюдается рост, но пока не такой значительный.

В 2024 году выручка медиабизнеса «Газпрома» составила 163,5 миллиарда рублей, однако, убыток достиг 247 миллионов рублей. Несмотря на это, рост аудитории положительно повлиял на рекламные доходы. Александр Жаров отметил, что рынок медиа остается перспективным, и холдинг продолжит развивать свои платформы.

В этом, 2025 году «Газпром-медиа» планирует объединить свои цифровые платформы под брендом Rutube. Premier станет Rutube Premier, а Yappy — Rutube Shorts. Это создаст единую экосистему, которая упростит доступ к контенту. По мнению экспертов, объединение поможет привлечь еще больше пользователей, особенно для Yappy, который пока уступает конкурентам, таким как TikTok.

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#rutube #premier
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