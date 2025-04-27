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g1tarist
19FortyFive: Российский Су-35 при создании едва не потерпел неудачу
Первоначальная версия столкнулась с трудностями в производстве.

История развития российской истребительной авиации могла повернуться совсем другим образом и все из-за возможного провала Су-35 от конструкторского бюро КБ «Сухой». Об этом на страницах издания 19Fortyfive рассказывает специалист Рубен Джонсон.

Согласно опубликованному материалу, первоначальная версия Су-35, которую разработали в 1990-х годах под названием Су-27М, не имела никакого успеха на рынке. Кроме того, судьба самолета висела на волоске и только грамотный ребрендинг и переработка ряда конструкторских решений помогла вытянуть его до нынешней популярности.

Отметим, что сейчас в ВКС РФ начали поступать модернизированные версии истребителя Су-37С, которые имеют на борту продвинутую радиолокационную станцию, изменения в работу форсунок и установленный двигатель АЛ-41Ф-1С. Кроме того, Су-35 является одним из немногих истребителей мира, который имеет реальный опыт использования против современных систем ПВО и реальные победы над другими самолетами аналогичного класса.

Добавим также, что Су-35 с АФАР сейчас используют в ВКС РФ не только в качестве истребителей, но и как машины радиолокационной разведки. Антенна радиолокационного комплекса позволяет обнаруживать цели на дистанции в 400 км, а ряд экспертов отмечает, что Су-35С вполне способен заменить в этом вопросе самолет ДРЛО А-50.

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#су-35
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