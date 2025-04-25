В настоящее время система проходит испытания на беспилотнике «Геодезия-401».

Беспилотная, или, как еще ее называют, «малая» авиация продолжает развиваться стремительными темпами. Количество беспилотников с каждым месяцем увеличивается, и необходимо как-то отличать свои аппараты от чужих. По этой причине холдинг «Росэл» начал разработку системы «свой-чужой», которую можно будет разместить на БПЛА. Об этом рассказывает официальный ТГ-канал госкорпорации «Ростех».

Пока что система «свой-чужой» тестируется на беспилотнике «Геодезия-401», разработанном компанией «Геоскан». На беспилотник монтируется небольшое устройство весом в 90 граммов, которое дает отклик на запрос на высоте до 5 км и на расстоянии от запрашивающего в 100 км. На каком этапе находятся испытания, источник не уточняет, но сообщает, что до конца года система будет доработана до рабочего уровня.

Со своей стороны отметим, что подобные системы будут устанавливать не на одноразовые беспилотники типа «Герани» или аналогов, а на разведывательные машины вроде «Суперкама», которые занимаются слежением за территорией и объективным контролем. На FPV-дроны систему также не станут монтировать, так как это не только лишние затраты, но и повышение веса аппарата, что нежелательно.

Отметим, что появление подобных систем на отечественных беспилотниках позволит расчетам ПВО оперативнее реагировать на угрозы, так как им не придется следить за тем, свой это БПЛА или нет. Кроме того, это поможет в развитии оборонных периметров вокруг энергетической и стратегической инфраструктуры на территории России.