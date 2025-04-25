Они оказались малошумными и легкими.

Для повышения скорости перемещения подводных пловцов существуют подводные буксиры, работающие на электричестве и способные развивать немалую скорость. При этом подобные аппараты используют не только для передвижения мирных водолазов, но и для боевых пловцов, и к таким устройствам предъявляются совсем иные требования. Так, в России создали новый бесшумный подводный буксир, способный развивать приличную скорость. Об этом на своих страницах со ссылкой на источник в российском Минобороны пишет издание «Известия».

Работы по созданию малошумного подводного буксира были проведены в Балтийском высшем военно-морском училище. Аппарат способен развивать скорость до 7 км/ч и работает от электрического аккумулятора. Формой буксир напоминает цилиндр с диаметром 30 см и высотой 10 см. Что интересно, разработчики позиционируют свой аппарат не только как буксир для пловцов, но и как двигатель для подводных беспилотников с автономностью в несколько часов.

«Больше всего он подходит для водолазов или, как их еще называют, боевых пловцов из подразделений противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС), также может применяться в подводной и надводной робототехнике», — отмечает автор «Известий».

Стоит отметить, что в последнее время активизировался интерес к подводным беспилотникам, способным выполнять широкий спектр задач. В частности, Департамент оборонных инноваций Минобороны США начал искать коммерческого производителя, который создаст для нужд ВМФ подводную лодку-беспилотник с радиусом автономного плавания 1800 км. По этой причине военные уделяют большое внимание ко всем разработчикам, которые работают над созданием узлов для подводной техники, и не только в США, но и в ряде других стран мира.