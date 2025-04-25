Боевые модули DVK-30 "засветилась" на фотографиях.

В свое время «Рособоронэкспорт» смог продать Объединенным Арабским Эмиратам партию БМП-3, которые сейчас состоят на вооружении одной из их бригад. При этом арабы не стесняются модернизировать проданную им технику для повышения боевых возможностей техники. В частности, на одной из фотографий засветилась БМП-3 с замененным боевым модулем, и вместо 100-мм пушки там теперь стоит 30-мм автопушка. На это изображение обратил внимание военный эксперт Кирилл Федоров.

Фотографию с переделанной БМП-3 сделали в ходе посещения наследным принцем страны Штаба резервной армии. В ходе инспекции политику продемонстрировали немало используемых в стране единиц бронетехники, а также БМП-3 с боевым модулем DVK-30. Эти машины используются 5-й механизированной бригадой. Стоит отметить, что новый боевой модуль для БМП является необитаемым и управляется дистанционно, что повышает безопасность экипажа.

Как отмечает в своей публикации Федоров, у БМП-3 наблюдалась серьезная проблема с детонацией 100-мм снарядов для пушки в случае их поражения. По этой причине, возможно, и заменили боевой модуль на менее мощное вооружение, зато без потерь в случае поражения боевой машины из противотанковых средств. При этом стоит добавить, что в настоящее время российская армия использует БМП-3 больше не как машину для переброски пехоты, а как легкий и маневренный танк, способный неприятно удивить.

Отметим, что совсем недавно появилась информация, что в России сравнили БМП-3 и американский «Бредли» и отметили, что техника США обладает большей защищенностью. Исследования проводились силами 38-го НИИ бронетанковых сил Минобороны.