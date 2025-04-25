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g1tarist
Армия США выбрала радар LTAMDS на замену старым РЛС для ЗРК Patriot
Радар LTAMDS принят на вооружение, и ожидается поступление новой партии.

Американцы продолжают работать над обеспечением собственной безопасности от возможных ракетных ударов и вливают немалые средства в развитие систем ПВО. В частности, издание Defense One со ссылкой на собственный источник рассказывает про замену устаревших радиолокационных станций (РЛС) для зенитно-ракетных комплексов Patriot на более современные. Старые РЛС должна заменить система Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), разрабатываемая компанией Raytheon еще с конца прошлой декады.

Как сообщает Даррелл Эймс, представитель ВС США, вскоре начнется развертывание уже поступивших в распоряжение РЛС. На данный момент в армию пришло уже 6 радиолокационных станций, а к концу 2025-го их станет уже 8. При этом планируется, что компания будет производить до 12 установок для внутренних нужд ВС США и для продажи за границу. LTAMDS способен выявлять высокоскоростные маневренные цели, баллистические ракеты и крылатые ракеты в зоне своего контроля. Сама установка является элементом модернизации всей противовоздушной обороны Соединенных Штатов.

«LTAMDS успешно провела восемь летных испытаний под руководством армии. Согласно пресс-релизу, служба получила первые шесть радаров, еще восемь находятся в производстве. В конечном итоге компания планирует выпускать по дюжине радаров в год как для армии, так и для международных заказчиков», — рассказывает автор издания.

Радиолокационная станция была разработана в предельно короткие сроки за счет включения программы раннего прототипирования, которая позволила сократить проектные работы и привела к созданию прототипов РЛС для полноценных испытаний.

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#сша #patriot
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