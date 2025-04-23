Су-57 сможет работать в условиях противодействия ПВО большого радиуса действия Patriot.

В России продолжают работать над истребителем пятого поколения Су-57, улучшая характеристики и боевые возможности самолета. При этом зарубежные издания пристально следят за успехами ОАК «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в госкорпорацию «Ростех». Как пишет американский журнал The National Interest на вооружении Военно-космических сил России поступило два новых Су-57 самой последней модификации.

Разумеется, американское издание не оперирует официальными данными, а ориентируется на российских военкоров, опубликовавших в «Телеграмме» фотографии с Су-57, на которых имеются надписи Red 25 и Red 26. Как утверждает автор TNI, под этой маркировкой в российской армии скрываются истребители 5-го поколения с улучшенной, по сравнению с предыдущими Су-57, летными характеристиками и авионикой.

«Считается, что замеченные самолеты, предположительно, относятся к более новым сериям, отличающимся улучшенной авионикой и доработанной конструкцией», — рассказывает автор TNI.

Согласно официальным данным, ВКС продолжают получать истребитель Су-57 малыми партиями от 12 до 20 аппаратов в течении прошлого года. Сколько истребителей этой модели всего производится остается большим секретом.

Тут стоит отметить, что теперь Су-57 производят не только для нужд ВКС РФ, но и для Алжира. Контракт на поставку истребителей этой модели был подписан в ходе аэрокосмической выставки Aero India 2025. Однако источники также не уточняют сколько именно в самолеты пойдет в алжирские ВВС, но утверждается, что уже к концу 2025-го года первые машины отправятся в африканскую страну, а их летчики уже проходят подготовку в России.