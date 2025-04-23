Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57
Су-57 сможет работать в условиях противодействия ПВО большого радиуса действия Patriot.

В России продолжают работать над истребителем пятого поколения Су-57, улучшая характеристики и боевые возможности самолета. При этом зарубежные издания пристально следят за успехами ОАК «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в госкорпорацию «Ростех». Как пишет американский журнал The National Interest на вооружении Военно-космических сил России поступило два новых Су-57 самой последней модификации.

Разумеется, американское издание не оперирует официальными данными, а ориентируется на российских военкоров, опубликовавших в «Телеграмме» фотографии с Су-57, на которых имеются надписи Red 25 и Red 26. Как утверждает автор TNI, под этой маркировкой в российской армии скрываются истребители 5-го поколения с улучшенной, по сравнению с предыдущими Су-57, летными характеристиками и авионикой.

«Считается, что замеченные самолеты, предположительно, относятся к более новым сериям, отличающимся улучшенной авионикой и доработанной конструкцией», — рассказывает автор TNI.

Согласно официальным данным, ВКС продолжают получать истребитель Су-57 малыми партиями от 12 до 20 аппаратов в течении прошлого года. Сколько истребителей этой модели всего производится остается большим секретом.

Тут стоит отметить, что теперь Су-57 производят не только для нужд ВКС РФ, но и для Алжира. Контракт на поставку истребителей этой модели был подписан в ходе аэрокосмической выставки Aero India 2025. Однако источники также не уточняют сколько именно в самолеты пойдет в алжирские ВВС, но утверждается, что уже к концу 2025-го года первые машины отправятся в африканскую страну, а их летчики уже проходят подготовку в России.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#су-57
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
5
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
1
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
8
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
Мировые сборы «Майнкрафта» пересекли отметку в $700 млн
+
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
+
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
+
Будущие видеокарты Intel Arc могут использовать память GDDR7
1
Anbernic продемонстрировала возможности RG557 в эмуляции PS2 и Wii U
1
SAPPHIRE выпустила AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении METAL PULSE
+
Администрация Трампа подготовила почву для полного выхода из украинского конфликта
+
Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Высокопоставленный китайский чиновник посетил предприятие Samsung в Сиане
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
146
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
18
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
35
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
9
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
+

Сейчас обсуждают

Mallory
01:06
>Линупсойд своему компу не хозяин И каким образом это связано с существованием пакетных менеджеров? Или вы думаете что пакетный менеджер можно только один единственный иметь в системе, спешу вас расс...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Алексей Ланин
01:05
Вот это даун!
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Mallory
01:05
Ей (статистической линковкой) не пользуются потому что в ней как правило нет смысла. Строго говоря, если динамически линковаться только к иксам - то даже через 12 лет ПО будет спокойно работать на лю...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
ebatoryi
00:59
как они могут выполнить,если запад весь не договороспособнен.
США предложат ЕС и Украине признать Крым российским
Эдуард Егоров
00:26
Ещё не создана концепция 6 поколения, а тут у Китая где не с кем за 100лет не воевал, получилось сделать! Вы научитесь хоть немного думать, можно так и российский охотник назвать 6 поколения, тембо...
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
DonCarleone
00:06
а что за план у трампа? он сам то его знает?
Мединский: План Трампа по урегулированию конфликта на Украине включат в новые учебники истории
Dark_Cloud
00:04
Уже приобретаем, товарищи, за 0 рублей издателю деньги не нужны
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered поступил в продажу сразу после презентации
beltar
00:03
На котором сделано всё, чтобы пользователь даже не думал, как оно работает. Т. е. на линуксовом ядре помимо виндового API применена еще и виндовая идеология отношения к юзеру не как к скотине. Ирония ...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Roditch
00:01
Владимир Мединский - это персонаж который памятную доску генералу Маннергейму в Санкт-Петербурге открывал?
Мединский: План Трампа по урегулированию конфликта на Украине включат в новые учебники истории
beltar
00:00
Статическая линковка имеет смысл только когда ей пользуются. Принципиальная разница между виндой и линупсом, что в линупсе репозиторий - это только то, что для данного форка сделали и установить что-т...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем