«Клетка» — это сфера из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек.

Использование дронов в замкнутых условиях городской застройки или вообще внутри строений приводит к тому, что из-за неудачного маневра хрупкая машина может пострадать и выйти из строя. В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали защиту для малых беспилотников, которая не даст аппарату разбиться от падения или удара об стену. Об этом рассказывает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ВУЗа.

Защитная конструкция представляет собой сферу, собранную из карбоновых и пластиковых трубок массой не более 200 грамм. Дрон помещается в центр сферы, и она защищает аппарат при столкновении с твердыми поверхностями. Решение разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ. При этом руководитель лаборатории Д. Сергеев отметил, что стоимость изделия составляет всего 7000 рублей, а при этом может спасти от повреждения аппарат с ценником в несколько миллионов. Сфера рассчитана на семидюймовые дроны, а диаметр конструкции составляет примерно полметра.

Стоит отметить, что повышение массы дрона может негативно сказываться на его маневренных характеристиках и длительности автономного полета. Как рассказывал создатель дронов «Овод», для повышения переносимой массы требуется проводить комплексную работу, которая тянет за собой и переделку корпуса, и необходимость пересчета нагрузки, и замену аккумуляторов из-за возросшего потребления электричества.