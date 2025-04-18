Эти устройства позволят усилить безопасность операторов дрона.

В России продолжают работать над беспилотными системами, которые должны отвечать всем вызовам современности. В частности, над своими проектами продолжают корпеть в концерне «Калашников», который занимается производством беспилотников разведывательного типа СКАТ-350М, показанного на выставке IDEX-2025. Так, как заявил представитель концерна, теперь передающая антенна для управления дроном может быть вынесена на дистанцию до 500 метров относительно позиции оператора беспилотника.

Согласно опубликованному заявлению, теперь приемопередающая станция может быть вынесена от непосредственного места работы оператора дрона «СКАТ-350М». Связь между двумя точками обеспечивается оптоволоконным кабелем длиной до полукилометра. Это позволяет в случае выявления передающего устройства повысить шансы оператора на выживание в реальных боевых условиях, так как удар придется на приличном расстоянии от человека.

«Антенна комплекса БПЛА излучает радиоволны, которые противник способен засечь. Именно по сигналам антенн он может вычислить наши расчеты и навести на них средства поражения. (…) Новая разработка позволяет увеличить расстояние в несколько раз и развернуть антенну на удаленности до полукилометра от пункта управления БПЛА», — рассказал Александр Лихачев, представитель концерна.

В состав доработанного комплекса дрона «СКАТ-350М» входит выносная станция, оптоволоконный кабель, аккумулятор и устройства приема-передачи сигнала по оптоволоконному кабелю. Добавим, что подобная схема не нова и используется разными разработчиками беспилотников, кроме того, что ранее использовался простой, а не оптоволоконный кабель.