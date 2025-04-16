И этот факт может изменить планы лунных миссий.

Эта идея появилась еще в 1960-х годах. Теперь ее подтвердили экспериментом, и это открытие может изменить планы будущих миссий на Луну.

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который летит от Солнца. Его скорость превышает 1,5 миллиона километров в час. На Земле нас защищает магнитное поле и атмосфера. Но Луна такой защиты не имеет. Частицы солнечного ветра ударяют по ее поверхности. Там они вступают в химическую реакцию, и в результате образуются молекулы воды.

Протоны из солнечного ветра сталкиваются с электронами на Луне. Так появляются атомы водорода. Они соединяются с кислородом, который есть в лунных минералах. В итоге получаются гидроксил (ОН) и вода (H2O). Ученые проверили эту теорию в лаборатории. Они взяли лунную пыль, доставленную миссией Apollo 17 в 1972 году. Образцы поместили в специальную камеру без воздуха. Затем их «обстреляли» частицами, имитирующими солнечный ветер.

Во время эксперимента ученые следили за изменениями. Они использовали детектор, который анализировал свет, отраженный от пыли. В итоге в образцах появились признаки воды и гидроксила. Это подтвердили данные инфракрасного спектра. Пик на длине волны около 3 микрон показал, что реакция прошла успешно.

NASA планирует отправить астронавтов на Южный полюс Луны в рамках программы Artemis. Там, в темных кратерах, может быть замерзшая вода. Если научиться использовать воду на Луне, это облегчит жизнь астронавтам и снизит затраты на доставку ресурсов с Земли.

Ученые считают, что вода на Луне — это ключ к освоению космоса, например, лунные базы могут стать перевалочным пунктом для полетов на Марс.