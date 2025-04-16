Знаменитую игру Metro 2033 Redux сейчас можно получить бесплатно. Акция проходит на платформах Steam, GOG и Xbox. Забрать игру можно 16 апреля 2025 года. Раздача приурочена к 15-летию серии Metro. Студия 4A Games, создатель игры, решила порадовать фанатов.
Metro 2033 — это культовая игра, которая вышла 16 марта 2010 года. Она сразу завоевала сердца игроков. С тех пор серия стала очень популярной. Это шутер от первого лица, действие которого происходит в постапокалиптическом мире.
Игрокам предстоит выживать в московском метро после ядерной катастрофы. Главный герой, Артём, борется за спасение своей станции. Игра основана на одноимённой книге Дмитрия Глуховского. Она славится мрачной атмосферой и захватывающим сюжетом.
Версия Redux — это улучшенная версия оригинала. В неё добавили новые эффекты, улучшенную графику и исправленные ошибки.
В честь юбилея остальные игры серии Metro получили скидки:
- На игру Metro: Last Light действует скидка 85%.
- Metro Exodus можно купить со скидкой 75%.
К сожалению, эти игры недоступны в российском регионе, но Metro 2033 Redux доступна для всех.