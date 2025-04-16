Её можно добавить в свои библиотеки Steam, GOG и даже Xbox до 16 апреля.

Знаменитую игру Metro 2033 Redux сейчас можно получить бесплатно. Акция проходит на платформах Steam, GOG и Xbox. Забрать игру можно 16 апреля 2025 года. Раздача приурочена к 15-летию серии Metro. Студия 4A Games, создатель игры, решила порадовать фанатов.

Metro 2033 — это культовая игра, которая вышла 16 марта 2010 года. Она сразу завоевала сердца игроков. С тех пор серия стала очень популярной. Это шутер от первого лица, действие которого происходит в постапокалиптическом мире.

Игрокам предстоит выживать в московском метро после ядерной катастрофы. Главный герой, Артём, борется за спасение своей станции. Игра основана на одноимённой книге Дмитрия Глуховского. Она славится мрачной атмосферой и захватывающим сюжетом.

Версия Redux — это улучшенная версия оригинала. В неё добавили новые эффекты, улучшенную графику и исправленные ошибки.

В честь юбилея остальные игры серии Metro получили скидки:

На игру Metro: Last Light действует скидка 85%.

Metro Exodus можно купить со скидкой 75%.

К сожалению, эти игры недоступны в российском регионе, но Metro 2033 Redux доступна для всех.