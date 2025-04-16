У себя не нашлось подходящего полигона для хранения. А построить - дорого.

Нидерланды заказали 46 современных танков Leopard 2A8. Их купили у Германии за 2,5 миллиарда евро. Это достаточно крупная сделка даже между странами. Впервые за 16 лет Нидерланды покупают новые танки. Но правительство столкнулось с проблемой. В стране нет места, чтобы хранить эти машины и тренировать экипажи. Поэтому танки отправят в Германию.

Новое подразделение разместят в немецком городе Берген-Хон. Это не случайный выбор. Там уже находятся 18 танков Leopard 2A7. Нидерланды арендуют их с 2016 года. Эти танки входят в совместный батальон с немецкой армией. Теперь страны решили расширить сотрудничество. Они подписали соглашение 11 апреля 2025 года в Брюсселе. Документ подписали министры обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и Германии Борис Писториус.

Новый батальон начнут формировать в 2027 году. К 2030 году он будет полностью готов. В нем будет 46 танков и 500 солдат. Пока неясно, продолжат ли Нидерланды арендовать старые танки Leopard 2A7. Это решат позже.

Нидерланды не хранят танки у себя, потому что в стране нет подходящих полигонов, а построить новые — дорого. Поэтому решили использовать немецкую базу. В Берген-Хоне уже есть всё нужное: склады, ангары и поля для учений. Это экономит деньги. К тому же Нидерланды и Германия — партнеры по НАТО. Совместная работа укрепляет их армию.

Страна действительно долго не обновляла свои танковые войска. В 2011 году она даже отказалась от всех своих танков. Тогда власти решили, что танки больше не нужны в принципе. Однако ситуация в мире изменилась, и танковые войска все-таки решили вернуть.