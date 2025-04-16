Создается совместное предприятие для производства ракет.

Компании Hanwha Aerospace из Южной Кореи и WB Group из Польши создали общее предприятие, которое будет выпускать управляемые ракеты для польской системы Homar-K. Это польская версия южнокорейской установки залпового огня K239 Chunmoo.

Южнокорейская Hanwha Aerospace получила контрольный пакет акций совместного предприятия — 51%. Польская WB Electronics владеет 49%. Для работы компании осталось получить разрешение польского Антимонопольного комитета.

Соглашение подписали с участием высоких гостей. На церемонии были замминистра обороны Польши Павел Бейда и посол Южной Кореи Хунмин Лим. И, конечно, присутствовали руководители обеих компаний.

Предполагается, что новое производство укрепит оборону Польши. Оно расширит возможности страны по выпуску боеприпасов. Завод будет производить ракеты CGR-80. Их дальность — до 80 километров. В будущем ракеты могут поставлять и в другие страны Европы.

Hanwha уже подписала с Польшей два контракта. Они предусматривают поставку 290 систем Chunmoo. Эти установки могут стрелять ракетами на расстояние до 290 километров. И Польша также участвует в создании этих систем. Она, кстати, использует свои шасси Jelcz 8×8 и систему управления Topaz.

По данным портала Defense News, Польша активно закупает южнокорейское оружие. Например, в 2022 году страны подписали контракт на поставку танков K2 и гаубиц K9.

Новое совместное предприятие даст Польше современное оружие и новые рабочие места, а Южная Корея укрепит свои позиции на европейском рынке. Проект также может привлечь внимание других стран, ведь они также смогут начать похожее сотрудничество.