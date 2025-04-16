Причем запрет введен не только для США, но и в другие страны.

Запрет коснулся всех стран, включая США, Японию и Германию. Решение стало ответом на новые тарифы, введенные США 2 апреля, когда США объявили о новых пошлинах на китайские товары. Это произошло в рамках торговой войны между странами. В ответ Китай 4 апреля ввел свои пошлины. Также страна запретила экспорт редкоземельных минералов и магнитов, сделанных из них. Теперь для экспорта нужна специальная лицензия. Но систему выдачи лицензий еще не создали, что привело к полной остановке поставок.

Китай контролирует около 70% мирового рынка редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы — это группа из 17 минералов. Эти минералы добывают в небольших количествах, но они очень редкие, важные и нужные для производства. Без них невозможно производить электронику, электромобили и военную технику. Этот запрет может сильно ударить по экономикам других стран.

В США и Европе говорят о возможном кризисе. Без редкоземельных элементов производство электроники и электромобилей может замедлиться. Это приведет к росту цен на технику и автомобили. В оборонной отрасли тоже есть риски, ведь редкоземельные минералы нужны для радаров, ракет и самолетов.

США и Австралия планируют увеличить добычу собственных редкоземельных элементов. В Америке хотят открыть новые шахты. Также страны ищут технологии для переработки старой электроники. Это может помочь добывать минералы из отходов. Евросоюз также планирует вложить деньги в добычу и переработку минералов внутри региона.

Эксперты говорят, что торговая война между Китаем и США только усилится. Обе страны вводят новые ограничения. Это вредит мировой экономике. Но Китай, как главный поставщик редкоземельных минералов, имеет сильную позицию.