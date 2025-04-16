Система пока не продается, Kia хочет всё до конца протестировать и проверить.

Компания Kia представила необычный проект для людей с нарушениями зрения. Он называется Kia Soundscapes. Система построена на основе искусственного интеллекта, она превращает пейзажи за окном автомобиля в звуки. Незрячие пассажиры смогут «увидеть» дорогу через музыку.

Для своей работы Kia Soundscapes использует датчики автомобиля. Датчики собирают информацию об окружающем мире, а система превращает эти данные в музыку. Например, деревья звучат как мягкие ноты духовых инструментов. Горы — это глубокие, мощные звуки. Водоёмы сопровождаются плавными мелодиями. Если машина едет быстрее, музыка становится живее. Так создаётся уникальный саундтрек для каждой поездки.

Исследования показывают, что звуки и музыка могут активировать зрительную кору мозга у незрячих людей. Благодаря этому незрячие пассажиры могут почувствовать мир вокруг себя по-новому.

Причем Kia уже провела тесты с двумя незрячими участниками — Анн и Дэнни. Их прокатили на электромобиле Kia EV9 по красивым местам. Во время поездки система Kia Soundscapes создавала музыку в реальном времени. Анн и Дэнни поделились, что были тронуты. Они почувствовали пейзажи через звуки, это был для них новый и волнующий опыт.

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Kia сняла видео об этих поездках. Ролики наглядно показывают, как работает система. Все видео доступны на сайте проекта. Там же можно послушать мелодии, созданные искусственным интеллектом.