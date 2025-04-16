Су-35С оснащают современной радиолокационной станцией.

Российский истребитель Су-35С поколения 4++, прозванный на западе «Фланкер», может использоваться для несвойственной машинам такого класса задачи, а именно радиолокационной разведки. При этом самолет вполне себе может заменить и в ряде моментов заменяет А-50 в этой сфере деятельности. Об этом сообщает известный авиационный телеграм-канал FighterBomber, который обладает доступом к ряду источников в среде военных летчиков и специалистов.

«Су-35С вынужденно, но вполне себе уверенно и бодро заменили собой А-50. Результат вы видите в новостях», — рассказывается в публикации.

Источник отмечает, что российский Су-35С оснащен современной радиолокационной станцией с АФАР (активной фазированной антенной решеткой) Н035 «Ирбис». Оборудование самолета способно выявлять цели на дистанции до 400 км и вести одновременно до 30 объектов, передавая полученные данные в центры принятия решений. При этом сам самолет не теряет своих боевых качеств и вполне может быть отправлен на перехват целей, которые сам и выявил, для их перехвата.

О таких возможностях Су-35С еще летом 2022-го года рассказывали в «Рособоронэкспорте», продвигая истребитель на мировом рынке. Кроме того, в этом году издание 19Fortyfive написало, что «Фланкер» способен за счет своих возможностей серьезно повлиять на ход противостояния. В частности, автор издания отмечал наличие у Су-35С двигателя АЛ-41Ф-1С, который дал возможность самолету двигаться на крейсерской сверхзвуковой скорости.