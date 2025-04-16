Первыми в бой с противником вступят роботы, управляемые операторами, а не солдаты.

Вооруженные конфликты нынешней декады показали необходимость создания военных формирований, которые будут штатно включать в себя не только живую силу, но и беспилотные системы разного назначения. Например, в США к 2027-му году будет создано первое официальное человеко-машинное формирование в рамках проекта Human Machine Integrated Formation (JMIF). Об этом на своих страницах пишет издание Breaking Defense со ссылкой на источник в недрах американского Пентагона.

«Взводы HMIF будут включать в себя как наземные, так и воздушные платформы, полезную нагрузку и средства обеспечения, в дополнение к машине управления, из которой будут действовать солдаты», — заявил подполковник Джонатан Джуди, отвечающий за инициативу.

Как пишет издание, при вступлении в бой подобного формирования первую скрипку станут играть сначала беспилотные системы и только потом в прямое столкновение вступит живая сила. Кроме того, каждое формирование HMIF будет иметь централизованную систему управления на базе командно-штабной машины, куда будет стекаться вся получаемая информация и откуда будут идти указания всем имеющимся подразделениям. Источник Breaking Defense не рассказывает, какие именно беспилотные системы войдут в состав каждого формирования, и общая численность живой силы также не озвучивается.

Стоит отметить, что в США еще в 2020-м году проводились проектные работы по созданию человеко-машинных формирований. Там использовались компьютерные системы с машинным обучением, которые должны были помогать людям в ведении боевых действий. Программа получила название Integrated.